Почти половина украинцев выступила против политики декоммунизации

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Киев, 6 мая. Почти половина жителей Украины выступила против проводимой властями политики декоммунизации. Такие данные озвучила в субботу социологическая компания «Социополис», которая провела опрос среди населения.

Выяснилось, что действия Киева по уничтожению всех следов советского наследия критикуют 41,1% украинцев, треть жителей (32,8%) считает подобные меры оправданными, а оставшиеся 25% равнодушны к этому вопросу. При этом наиболее активно декоммунизацию поддерживают на западе Украины (44,3%), меньше всего — на юге (27,8%) и востоке (25,1%), пишут украинские СМИ.