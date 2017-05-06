Дамаск: САА в Аль-Кабуне уничтожила боевиков, отказавшихся сложить оружие

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Дамаск, 6 мая. Правительственные войска, ведущие бои на окраине столицы Сирии, дают шанс боевикам сдаться или уйти из Аль-Кабуна.

105-я бригада Республиканской гвардии и 42-я бригада 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии установили контроль над рядом зданий в районе Аль-Кабун. Несколько десятков боевиков были ликвидированы. Уцелевшие террористы попытались спрятаться в одном из подземных туннелей, но были обнаружены передовыми отрядами САА.

Сирийские военные предложили экстремистам сложить оружие и сохранить свои жизни, однако исламисты ответили отказом. После получасового ожидания подземный тоннель был уничтожен взрывом.