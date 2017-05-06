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Новости Сирии
Герасимов и Данфорд обсудили совместную борьбу против ИГ в Сирии

Герасимов и Данфорд обсудили совместную борьбу против ИГ в Сирии

16:57  6 Мая 2017
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Герасимов и Данфорд обсудили совместную борьбу против ИГ в Сирии

Вашингтон, 6 мая. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудили совместную борьбу с террористами в Сирии, сообщил пресс-секретарь председателя КНШ Грегори Хикс.

В Пентагоне рассказали об обсуждении российскими и американскими военными ситуации в Сирии.

«Генерал Данфорд и генерал Герасимов обсудили заключенное в Астане соглашение и подтвердили свою приверженность к операциям по устранению конфликтных ситуаций в Сирии», — отметил Хикс.

Известно, что стороны рассматривали вопрос о совместной борьбе против запрещенных в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.

Герасимов и Данфорд обсудили совместную борьбу против ИГ в Сирии

Ранее сообщалось, что, по данным Генштаба ВС РФ, около 42 тысяч боевиков сейчас находятся в зонах деэскалации в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.

#герасимов #данфорд
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