Герасимов и Данфорд обсудили совместную борьбу против ИГ в Сирии

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Вашингтон, 6 мая. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудили совместную борьбу с террористами в Сирии, сообщил пресс-секретарь председателя КНШ Грегори Хикс.

В Пентагоне рассказали об обсуждении российскими и американскими военными ситуации в Сирии.

«Генерал Данфорд и генерал Герасимов обсудили заключенное в Астане соглашение и подтвердили свою приверженность к операциям по устранению конфликтных ситуаций в Сирии», — отметил Хикс.

Известно, что стороны рассматривали вопрос о совместной борьбе против запрещенных в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.

Ранее сообщалось, что, по данным Генштаба ВС РФ, около 42 тысяч боевиков сейчас находятся в зонах деэскалации в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.