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Слишком худых моделей объявили вне закона во Франции

Слишком худых моделей объявили вне закона во Франции

16:59  6 Мая 2017
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Слишком худых моделей объявили вне закона во Франции

Париж, 6 мая. Во Франции вступил в силу закон, запрещающий нанимать на работу моделей со слишком низким весом. Об этом сообщает «Би-би-си». 

Теперь для того, чтобы устроиться на работу, модели будет необходимо предъявить медицинскую справку, подтверждающую, что индекс их массы тела находится в пределах нормы. 

Как пояснили во французском Минздраве, закон введен, дабы обычные француженки не переусердствовали в стремлении к идеалу красоту и не заработали пищевых расстройств. 

Кроме того, новый закон предусматривает проставление маркировки «отретушированный снимок» на всех обработанных фотографиях моделей. Данное правило вступит в силу 1 октября. Работодателям за нарушение закона полагается штраф до 75 тыс. евро и тюремное заключение на срок до полугода. 

#франция
Владимир Багров
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