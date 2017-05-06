Слишком худых моделей объявили вне закона во Франции

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Париж, 6 мая. Во Франции вступил в силу закон, запрещающий нанимать на работу моделей со слишком низким весом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Теперь для того, чтобы устроиться на работу, модели будет необходимо предъявить медицинскую справку, подтверждающую, что индекс их массы тела находится в пределах нормы.

Как пояснили во французском Минздраве, закон введен, дабы обычные француженки не переусердствовали в стремлении к идеалу красоту и не заработали пищевых расстройств.

Кроме того, новый закон предусматривает проставление маркировки «отретушированный снимок» на всех обработанных фотографиях моделей. Данное правило вступит в силу 1 октября. Работодателям за нарушение закона полагается штраф до 75 тыс. евро и тюремное заключение на срок до полугода.