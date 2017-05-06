Онищенко о запрете продажи спиртного 9 мая: Нашему алкогольному бизнесу пора трезветь

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Регионы Российской Федерации один за другим вводят запрет на торговлю спиртным в День Победы. Такое решение уже приняли власти в 24 субъектах России. И их число еще может увеличиться. Об этом пишет газета «Известия».

Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался мнением депутата Государственной думы РФ Геннадия Онищенко относительно ограничения на торговлю алкогольной продукции 9 мая. Хорошо это или плохо? По словам Онищенко, это говорит о том, что «субъекты России, которые находятся ближе к народу, проявляют большую политическую зрелость».

«Напомню, что мы недавно обсуждали вопрос о том, нужно ли или не нужно принимать закон о запрете энергетических и алкогольных напитков. Но мы тогда забыли о том, что во многих субъектах уже давно это запретили. И слава богу! Возвращаясь к вопросу о запрете на 9 мая продажи алкоголя в торговых сетях, я горячо поддерживаю это решение властей этих регионов. При этом сожалею о том, что только 24 субъекта приняли решение. И я, конечно же, возмущен тем, что целый ряд уважаемых СМИ, комментируя этот вопрос, почему-то не обратились за комментарием к тем людям, которые заботятся о здоровье нации. Наоборот, они обратились за комментарием к алкогольному бизнесу. Как же он, «бедненький», целый день не поторгует этим ядом для населения Российской Федерации? Как же он переживет это? Поэтому, конечно, подобного рода вещи очень важны. И вот комментарии в защиту этого бизнеса, которые я читаю, на фоне святого праздника звучат очень цинично», — считает Геннадий Онищенко.

По мнению депутата, выходит, что СМИ защищают, прежде всего, Национальную торговую ассоциацию, которая говорит, что ничего не потеряет и еще все наверстает. «Типа мы сделаем все, чтобы люди накануне запаслись алкоголем», — добавляет Онищенко.

«Все это очень плохо. Я думаю, что нашему алкогольному бизнесу пора уже трезветь с точки зрения ответственности за здоровье нашего населения. И, может быть, даже не хорохориться и говорить, что, мол, они ничего не потеряют. Считаю, что решение субъектов правильное, выверенное. Оно отвечает тем задачам, которое ставит президент в части сохранения здоровья россиян. Поэтому я бы призвал алкогольный бизнес для реабилитации общества самим принимать такие решения и ограничивать продажу алкоголя, особенно в праздничные дни. В целом поддерживаю эту инициативу. Очень надеюсь, что к следующим праздникам запрет на продажу алкоголя станет нормой нашей жизни. Потому что мы понимаем, что в эти дни, конечно же, даже те, кто не хочет пить, к сожалению, иногда поддаются влиянию агрессивного сообщества, которое без алкоголя не может. Такие люди испытывают дискомфорт, когда кто-то рядом не пьет. Сейчас этого становится меньше, но надо, чтобы это было полностью искоренено из нашей жизни. На мой взгляд, хорошая, добрая, здравая и разумная инициатива должна быть поддержана и продолжена», — резюмировал Геннадий Онищенко.