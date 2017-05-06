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Весь мир
Радикалы забросали офис Макрона дымовыми шашками и фальшивыми деньгами

Радикалы забросали офис Макрона дымовыми шашками и фальшивыми деньгами

16:37  6 Мая 2017
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Радикалы забросали офис Макрона дымовыми шашками и фальшивыми деньгами

Лион, 6 мая. Неизвестные радикалы напали на офис  кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в Лионе. Инцидент произошел накануне «дня тишины», когда запрещена любая выборная агитация.

Группа молодых людей численностью от 10 до 15 человек в масках ворвалась в офис движение «Вперед» и забросала его дымовыми шашками, а также фальшивыми банкнотами с изображением портрета Макрона. Полиция полагает, что радикалы принадлежат к студенческой организации Gud.

Отметим, что от их действий никто не пострадал. В настоящее время полиция расследует данный инцидент.

#макрон
Геннадий Плющев
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