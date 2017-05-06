Сирия: САА зачистила от ИГ ключевые позиции около аэропорта Дейр эз-Зора

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Дейр эз-Зор, 6 мая. Правительственные войска намерены полностью обезопасить авиабазу от обстрелов «Исламского государства»*.

Сирийская арабская армия и народное ополчение провели несколько контратак на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе горного массива Тарде. САА удалось отбить у джихадистов несколько ключевых позиций, включая объекты электрической компании Дейр эз-Зора, которые ранее контролировали боевики.

Сообщается, что игиловцам удалось захватить данные точки после «ошибочных» авиаударов ВВС США по позициям правительственных войск 17 сентября прошлого года. В результате американских налетов погибло около 100 сирийских военнослужащих, многие получили ранения. Сразу после авиаударов боевики пошли в атаку. Успехи в районе горы Тарде могут полностью обезопасить авиабазу от обстрелов террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.