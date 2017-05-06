КНДР требует извинений за покушение на Ким Чен Ына и грозит США страшными карами

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Пхеньян, 6 мая. США должны извиниться за покушение на лидера КНДР Ким Чен Ына и наказать виновных, говорится в заявлении, которое было опубликовано в официальном северокорейском агентстве ЦТАК.

КНДР обвинила США и Южную Корею в попытке изолировать и задушить страну. Вашингтон в КНДР назвали «закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма» и предупреждают, что наказания США не избежать.

В Пхеньяне подчеркнули, что министерство госбезопасности «сметет с лица земли» все разведслужбы США и Южной Кореи, а также уничтожит всех вражеских агентов в КНДР «до последнего человека».

По мнению КНДР, Вашингтон должен принести извинения за покушение на лидера страны и самостоятельно наказать виновных.

Ранее министерство государственной безопасности Северной Кореи заявило о попытке покушения на лидера стран со стороны США и Южной Кореи.