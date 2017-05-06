Немецкие СМИ узнали, чем глава Еврокомиссии разозлил Меркель

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Берлин, 6 мая. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер разозлил канцлера Германии Ангелу Меркель своими высказываниями о встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом со ссылкой на источник в канцелярии Меркель сообщает Spiegel.

Юнкер встречался с Мэй в конце апреля, перед саммитом ЕС, и основной темой переговоров стала стратегия Союза по Brexit.

Немецкое СМИ Frankfurter Allgemeine расценило встречу Юнкера и Мэй как катастрофическую. Также издание привело слова Юнкера по итогам встречи. Глава ЕК тогда сказал: «Я покидаю Даунинг-стрит, будучи в 10 раз более скептично настроенным, чем был раньше». Мэй на это заявила, что Брюссель пытается вмешаться в выборы в Великобритании. В пятницу Юнкер позволил себе очередной выпад в адрес королевства, заявив, что английский язык якобы теряет значимость в Европе.

Меркель посчитала, что детали этой напряженной встречи раскрыл либо сам Юнкер, либо глава его кабинета Мартин Сельмар. Канцлер уверена, что с дипломатической точки зрения это неправильная тактика.