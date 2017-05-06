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Политика
Немецкие СМИ узнали, чем глава Еврокомиссии разозлил Меркель

Немецкие СМИ узнали, чем глава Еврокомиссии разозлил Меркель

16:42  6 Мая 2017
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Немецкие СМИ узнали, чем глава Еврокомиссии разозлил Меркель

Берлин, 6 мая. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер разозлил канцлера Германии Ангелу Меркель своими высказываниями о встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом со ссылкой на источник в канцелярии Меркель сообщает Spiegel.

Юнкер встречался с Мэй в конце апреля, перед саммитом ЕС, и основной темой переговоров стала стратегия Союза по Brexit. 

Немецкое СМИ Frankfurter Allgemeine расценило встречу Юнкера и Мэй как катастрофическую. Также издание привело слова Юнкера по итогам встречи. Глава ЕК тогда сказал: «Я покидаю Даунинг-стрит, будучи в 10 раз более скептично настроенным, чем был раньше». Мэй на это заявила, что Брюссель пытается вмешаться в выборы в Великобритании. В пятницу Юнкер позволил себе очередной выпад в адрес королевства, заявив, что английский язык якобы теряет значимость в Европе. 

Меркель посчитала, что детали этой напряженной встречи раскрыл либо сам Юнкер, либо глава его кабинета Мартин Сельмар. Канцлер уверена, что с дипломатической точки зрения это неправильная тактика. 

«Так накалять атмосферу не слишком полезно»,  — обратили внимание в канцелярии. 

#меркель #юнкер
Владимир Багров
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