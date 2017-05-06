Нефть полилась из водопроводных кранов на глазах у шокированных жителей Ирака

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Багдад, 6 мая. Жители района Рахимава иракского города Киркук лишились питьевой воды, так как из водопроводных кранов у них потекла нефть.

Недалеко от Киркука находится крупное нефтяное месторождение. Жители района Рахимава стали жаловаться, что вместо воды из водопроводных кранов течет странная черная жидкость. Происходящее лишило их питьевой воды.

Специалисты провели исследование и выдвинули версию, что по трубам течет вода, которая смешалась с нефтью, передает телеканал CNN Turk.

4 мая известная своей антироссийской линией конгрессмен от Демократической партии США Максин Уотерс предложила конгрессу рассмотреть проект закона, по которому американцам запрещается участвовать в каких-либо проектах, касающихся добычи нефти на территории России.