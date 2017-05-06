Сирия новости 6 мая 16.30: исламисты захватили 130 женщин в Восточной Гуте, коалиция ликвидировала двух эмиров ИГ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 6 мая. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам»***** захватили 130 женщин, являющихся родственницами радикалов других незаконных формирований, в Восточной Гуте Дамаска. Два эмира ИГ* были уничтожены в провинции Дейр эз-Зор ударом беспилотника международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наносит массированные удары по позициям ИГ в провинциях Алеппо и Хомс; по неподтвержденным данным, понесла потери в ходе столкновений с боевиками к северу от Алеппо; освободила от террористов две высоты к северу от Хомса; готовится к кампании по снятию блокады с Дейр эз-Зора; понесла потери в районе селения Аз-Залакият в провинции Хама.

«Джейш аль-Ислам»: захватила 130 женщин в Восточной Гуте Дамаска; отнимает электротехнику и оборудование у местного населения.

«Исламское государство»*: потеряло двух эмиров при налете ВВС коалиции в провинции Дейр эз-Зор; безуспешно атаковало газовую станцию к югу от Аль-Хасаки.

Курды: по неподтвержденным данным, полностью контролируют город Ат-Табка в провинции Ракка; отразили атаку ИГ на газовую станцию в провинции Аль-Хасака.

Международная коалиция: ликвидировала двух эмиров ИГ в провинции Дейр эз-Зор; разрушила вторую за неделю мечеть в селении Ханида в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Обстановка в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. По данным информационного портала Damascus Now, боевики «Джейш аль-Ислам» захватили более 130 женщин, являющихся родственницами радикалов сформировавшейся вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и формирования «Файлак ар-Рахман». Заложницы были доставлены в город Дума, крупнейший оплот «Джейш аль-Ислам» в регионе. Многие из них являются гражданами соседних государств.

Кроме того, в ряде селений активистами были зафиксированы акты недовольства со стороны местного населения, после того как боевики «Джейш аль-Ислам» вывезли в Думу отобранную у мирных жителей электротехнику, продовольствие и солнечные батареи.

Несколько выпущенных радикалами снарядов упали на город Джармана, однако обошлось без жертв. Новых сообщений о столкновениях между исламистскими формированиями в Восточной Гуте не поступало. Тем не менее, известно, что боевики «Джейш аль-Ислам», несмотря на сделанное накануне заявление о прекращении операции против «Организации освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман», возводят земляные укрепления между селениями Мадьяра и Мисраба, опасаясь возможного наступления противника на Думу.

Правительственные войска тем временем продолжают кампанию против «Организации освобождения Леванта» в квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, на который не распространяется меморандум о зонах безопасности. По данным Damascus Now, ожесточенные столкновения идут в восточном и юго-восточном секторах квартала. Сирийская армия наносит десятки ударов по объектам блокированных в квартале радикалов.

Провинция Алеппо

Противоречивые сообщения приходят из северо-западной части провинции Алеппо. По данным Damascus Now, в районах, прилегающих к линии соприкосновения между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями в квартале Ар-Рашидин и в окрестностях населенного пункта Аль-Мансура, установилось затишье.

Пресс-центр «Революционных сил Сирии» (RFS), в свою очередь, обвинил правительственные войска в нарушении «режима тишины». Согласно поступившим данным, боевики отразили атаку сил Башара Асада на селение Баянун к северу от Алеппо, три военнослужащих были убиты, бульдозер, с помощью которого они возводили земляные укрепления, уничтожен. Источник также утверждает, что артиллерия сирийской армии обстреляла занятые боевиками населенные пункты Анадан, Баянун и Хайян. Достоверного подтверждения данной информации не поступало.

Исламистская группировка «Аджнад аш-Шам» признала, что ее полевой командир Фади Ад-Дагим и несколько боевиков из его окружения были ликвидированы в ходе столкновений с силами Башара Асада к югу от Алеппо.

Достоверно известно, что правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части региона. По данным информационного портала Al-Hadath News, силы Башара Асада ведут ожесточенные бои с террористами на подступах к военному аэродрому «Аль-Джирах». Боевая авиация наносит удары по позициям радикалов в районе стратегически важного объекта и близ населенного пункта Маскана, последнего оплота ИГ в регионе. Активисты также сообщают о налетах на скопления террористов на шоссе Алеппо-Ракка.

Напомним, что в ходе успешного наступления в первые месяцы этого года правительственным войскам удалось освободить от ИГ обширные территории на востоке провинции. Продвижение сирийской армии, однако, приостановилось, после того как бойцы элитного подразделения «Тигры» были переброшены в провинцию Хама. Экстремисты оказывают упорное сопротивление, стремясь сохранить контроль над авиабазой.

Местные власти тем временем начали крупную операцию по возвращению беженцев из лагеря Джибрин в освобожденные от ИГ селения, располагающиеся на берегу Евфрата к востоку от Алеппо. Заместитель губернатора провинции Хамид Кенно заявил журналистам, что согласно плану, в свои дома вернутся 12 тысяч человек.

Провинция Хомс

Силы Башара Асада при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс. По данным правительственного информационного портала Military Media, сирийская армия, развивая полученное преимущество, установило контроль над высотой Ар-Раджм Аль-Али к северу от гор Аш-Шумария. В пресс-центре NDF также заявили, что правительственные войска заняли высоту Теллат аш-Шиха. ВВС Сирии тем временем нанесли удары по объектам террористов в селении Аль-Хабра, уничтожив склад с оружием.

К югу от освобожденной Пальмиры сирийская армия отразила атаку ИГ в районе Ас-Суккари, радикалы понесли потери. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Боевая авиация тем временем наносит массированные удары по позициям и скоплениям террористов к востоку от Пальмиры – в районе нефтетранзитной станции №2, близ дворца Каср аль-Хейр Аш-Шарки и на шоссе, ведущем в город Ас-Сухна. Об этом сообщают источники в СМИ.

Напомним, что в настоящий момент основное наступление правительственных войск в восточной части провинции Хомс развивается в северном направлении. Продвинувшись на 50 километров от освобожденного газового месторождения Аш-Шаир, силы Башара Асада смогут обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо, а также окружить территорию, на которой располагается более ста захваченных террористами селений. Кроме того, успех данной кампании станет серьезным ударом по позициям ИГ в восточной части провинции Хама.

Одновременно с этим дополнительные подразделения прибывают на фронт к востоку от Пальмиры. В частности, в район были переброшены отряды республиканской гвардии и спецподразделение «Тигры». По данным СМИ, в ближайшее время ударная группировка правительственных войск под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана начнет кампанию по снятию блокады с располагающегося в 170 километрах к северо-востоку города Дейр эз-Зор.

Ситуация в других районах провинции остается относительно стабильной. По данным активистов, сирийская армия нанесла удары по скоплениям боевиков незаконных вооруженных формирований на территории между селениями Ас-Саан Аль-Асвад и Аль-Заафрания к северу от Хомса, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются позиционные бои между сирийской армией и ИГ. По данным активистам, ожесточенные столкновения продолжаются с ночи в районе кладбища к югу от города, силам Башара Асада удалось потеснить противника. Боевики, в свою очередь, обстреливают блокированные кварталы Аль-Кусур и Харабиш. Сирийское информационное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что под снарядами радикалов в Аль-Кусуре погибла девочка, еще четыре мирных жителя получили ранения.

Напомним, что накануне правительственные войска в ходе ожесточенных боев установили контроль над зданием электроэнергетической компании и рядом прилегающих к ней строений к югу от Дейр эз-Зора. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в ходе боев погибли десять военнослужащих САА.

По данным СМИ, сирийское командование перебрасывает в Дейр эз-Зор дополнительные подразделения республиканской гвардии из Восточной Гуты Дамаска, готовясь к операции по снятию блокады с города.

Ожесточенные бои между террористами и курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** также фиксировались накануне к востоку от селения Аль-Кабр на северо-западе провинции.

Два эмира ИГ – Абу Сайяф Хасарат и Абу Имар Аль-Ираки – были уничтожены накануне вечером ударом беспилотника ВВС международной коалиции в селении Аль-Бакаан на северо-востоке региона. Об этом сообщило информационное агентство ARA News со ссылкой на военные источники.

По данным активистов, самолеты, предположительно принадлежащие коалиции, также нанесли удары по окрестностям удерживаемого террористами города Аль-Маядин в юго-восточной части провинции.

Провинция Даръа

Ситуация в провинции Даръа остается нестабильной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации.

По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), в ответ на обстрел радикалами подконтрольного правительству района Хирбат Газала сирийская армия нанесла удары по огневым позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях селения Аль-Гария Аль-Гарбия на востоке региона.

Активисты также утверждают, что силы Башара Асада обстреляли удерживаемое боевиками селение Ас-Сура, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

В районе селений Аль-Ядуда и Аль-Музейриб на северо-западе региона продолжается конфликт между подразделениями «Свободной сирийской армии» (ССА)**. Напомним, что по данным активистов, в ходе столкновений были ликвидированы несколько боевиков, в том числе полевой командир Хасан Малик Аль-Мусалама.

Источники в СМИ также сообщают, что в результате взрыва заложенной в его автомобиль бомбы в Аль-Музейрибе был уничтожен полевой командир «Бригады шахида Валиба Аль-Кайси».

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб остается стабильной после вступления в силу меморандума о зонах безопасности. Боевая авиация приостановила вылеты в регионе. Активисты, тем не менее, утверждают, что правительственные войска, базирующиеся в северной части провинции Хама, нанесли прошлой ночью удары по объектам боевиков в окрестностях города Джиср аш-Шугур к западу от Идлиба, однако данная информация не получила достоверного подтверждения.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские отряды близки к освобождению от террористов города Ат-Табка.

Ряд источников утверждает, что к настоящему моменту населенный пункт полностью перешел под контроль курдских формирований. Официального подтверждения данной информации, впрочем, не поступало. СМИ публикуют снимки из освобожденных кварталов.

В пресс-центре SDF заявили, что накануне вечером курдские формирования отразили атаку террористов на селение Сахль Хашаб к востоку от города и на уже освобожденные районы Ат-Табки, ликвидировав четырех радикалов, в том числе одного из снайперов группировки. Ожесточенные бои также шли в районе селения Ас-Сафсафа в нескольких километрах к востоку. Всего в ходе столкновений были уничтожены по меньшей мере 52 боевика.

ВВС коалиции тем временем нанесли удары по мечети в селении Ханида к западу от Ракки. По данным активистов, здание было полностью разрушено. Сообщений о пострадавших на настоящий момент не поступало. Необходимо напомнить, что это уже вторая за неделю мечеть в населенном пункте, разрушенная при налете союзной авиации.

Провинция Хама

Ситуация в северо-восточной части провинции Хама остается напряженной. По данным правительственного информационного портала Military Media, радикалы продолжают обстреливать Махраду, крупнейший христианский город на территории Сирии. Данных о пострадавших не поступало.

Близкие к оппозиции активисты тем временем обвиняют сирийскую армию в нарушении меморандума о зонах деэскалации и нанесении авиаударов по объектам боевиков в населенном пункте Аль-Латамина. Об этом сообщил информационный портал Shaam News.

«Свободная сирийская армия», в свою очередь, заявила, что ее боевики отразили прошлой ночью атаку сил Башара Асада на селение Аз-Залакият к северу от города Халфая. Согласно поступившим данным, правительственные войска понесли потери в технике и живой силе.

Провинция Аль-Хасака

Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), чьи бойцы составляют костяк SDF, отразили накануне атаку ИГ на газовую станцию Джибиса в районе города Аш-Шадади на юге провинции Аль-Хасака. Стороны вели взаимный обстрел. После трех часов боев террористы были отброшены на исходные позиции к селению Маркада, своему последнему оплоту в регионе. Об этом сообщило информационное агентство ARA News со ссылкой на источник в YPG.

Ирак

Правительственные войска продолжают операцию по освобождению от ИГ правобережной части Мосула. По данным информационного портала Iraqi Day, дивизия быстрого реагирования иракской армии штурмует промзону на северо-западе города, в то время как отряды федеральной полиции ведут наступление на располагающийся к северу квартал Аль-Харамат. Засевшие в Мосуле террористы прижаты к берегу Тигра.

#BREAKING

Rapid Response Div stormed the industrial district meanwhile #Iraq Army & federal police storm Al-Haramat district west #Mosul. pic.twitter.com/QtH5me0wTx — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) May 6, 2017

Пресс-центр девятой дивизии иракской армии сообщил, что в селении Мушейрафа был схвачен главарь «полиции ИГ» в населенном пункте Хаммам Алиль, пытавшийся выбраться из зоны военных действий, затерявшись в потоке беженцев.

* Организация запрещена на территории РФ.