Пальмира: САА выбила ИГИЛ с горного массива Аль-Шаер

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Пальмира, 6 мая. Прибытие элитного подразделения «Силы Тигра» активизировало деятельность САА в провинции Хомс.

Военные источники сообщают, что сегодня утром правительственные войска Сирии начали масштабное наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к северу от города Пальмира. В атаке участвовали подразделения «5-го Легиона» и 18-й танковой дивизии Сирийской арабской армии.

В результате военной операции войска выбили игиловцев с высот Талата Аль-Шайат и Талата Аль-Раджам. Отмечается, что боевики «Исламского государства»* понесли значительные потери в живой силе. Освобожденные территории в провинции Хомс создают выгодный плацдарм для дальнейшего наступления на Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.