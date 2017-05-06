Глава ФНС России в прошлом году заработал свыше 18 млн рублей

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Москва, 6 мая. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин в 2016 году заработал 18,8 млн рублей, что на 3,5% меньше, чем в 2015 году. Речь идет о суммарных доходах, куда входит зарплата и поступления с депозитов.

Супруга Мишустина за тот же период заработала 77,3 млн рублей. За год ее доход сократился на 3,7 млн рублей. Об этом следует из официально декларации, обнародованной ФНС.

Напомним, что президент России Владимир Путин по итогам года заработал почти 9 млн рублей. В собственности у главы государства также находятся земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, квартира (77 квадратных метров) и гараж. В пользовании — квартира (154 квадратных метра) и гаражное место.