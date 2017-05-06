Гигантский чебурек весом в 100 килограммов испекли в Крыму

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Симферополь, 6 мая. В Крыму испекли самый большой чебурек в мире. Его длина составила 2,5 метра, ширина — 1,4 метра, а вес — 100 килограммов. Об этом сообщил создатель кулинарного шедевра Эмиль Алиев.

Кулинарный подвиг приурочили к национальному празднику весны и плодородия Хыдырлез, который в этом году выпал на субботу. Чебурек был испечен по традиционному крымско-татарскому рецепту сакскими поварами. Всего в команду по созданию чебурека-рекордсмена вошли 18 человек.

Конечная стоимость чебурека с учетом всех организационных вопросов составила 180 тыс. рублей. Для того, чтобы испечь чебурек, потребовалось полтора мешка муки и 14 килограммов мяса.

Глава команды поваров Эмиль Алиев в беседе с РИА Новости отметил, что не гонится за славой, а просто хочет удивлять людей.