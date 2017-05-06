Ученые рассказали, какие сны видят животные

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Лондон, 6 мая. Ученые заявили, что животные, как и люди, способны видеть сны. Такой вывод специалистам помог сделать эксперимент на крысах.

По словам специалистов, животные способны видеть сны. По мнению ученых, процессы сна у животных аналогичны человеческим.

Для этого они провели исследование на лабораторных крысах. Как удалось установить, их сон состоит из двух фаз. Одна из этих фаз напоминает показатели животных, когда они бодрствуют. Стоит отметить, что и человек видит сон во время фазы быстрого сна.

Еще одним доказательством снов животных служат процессы у зябликов во время сна, которые похожи на пение. Следовательно, жизнь птиц в реальности получает свое продолжение во сне.

В марте африканские ученые выяснили, какое млекопитающее спит меньше всех.