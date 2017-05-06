Хама: сирийские войска вынуждены были отступить на севере провинции

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Хама, 6 мая. Военные источники сообщают, что наступление САА около города Халфайя было сорвано джихадистами.

Подразделения Сирийской арабской армии атаковали позиции боевиков под населенным пунктом Залакайят в районе стратегически важного города Халфайя. Военные планировали установить контроль этой деревней. Передовые отряды САА захватили несколько опорных пунктов исламистов и попытались войти в Залакайят.

Террористы оказали правительственным войскам ожесточенное сопротивление и подразделения САА были вынуждены отступить. Не уточняется, удалось ли джихадистам отбить ранее потерянные позиции.