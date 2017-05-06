«Клад» тоскующих по Гитлеру неонацистов нашли в казарме бундесвера

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Донауэшинген (Германия), 6 мая. Немецкие следователи обнаружили атрибутику войск вермахта при осмотре армейской казармы, расположенной в городе Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

При осмотре казармы эксперты нашли витрину с касками вермахта, а также комнату с атрибутикой войск нацистской Германии, пистолетом и копией пулемета времен Третьего Рейха. Все это следователи зафиксировали на камеру и передали в министерство обороны ФРГ.

Напомним, что поводом для проверки казарм бундесвера стало задержание офицера-неонациста Франко А., который собирался устроить теракт, чтобы усилить негативное общество немцев к мигрантам.