«Плата за зраду»: Украина обложит семьи работающих в РФ соотечественников новыми налогами

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На своем ближайшем заседании Верховная рада планирует рассмотреть законопроект о взыскании средств с украинцев, чьи ближайшие родственники трудятся на территории Российской Федерации. Соответствующий документ был предложен националистическими общественными организациями, включая «Тризуб Степана Бандеры» и «Правый сектор»* (запрещена в РФ). Местные «патриоты» открыто называют граждан Украины, работающих в России, «предателями», обязанными платить Киеву за «измену родине». Подобная инициатива с подачи местных властей уже воплощена в жизнь сразу в нескольких украинских регионах. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Свой недавний визит в отделение службы социального обеспечения жительница Харьковской области Лариса Викторовна запомнит на всю жизнь. В довольно грубой форме пенсионерке заявили, что ее субсидия на оплату коммунальных услуг урезана на 90%. Дескать, дочь Ларисы Викторовны давно работает на одной из московских строек, а, следовательно, «создает благо стране-агрессору».

«Мне было крайне неприятно услышать, что и моя дочь, я сама являемся предателями, — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН пожилая женщина. — Особенно задела фраза менеджера: «Скоро вы будете отдавать все свои средства на нужды родины!».

По всей видимости, так и получится. Согласно основным пунктам предлагаемого националистами нововведения, семья каждого «заробитчанина», трудящегося на территории от Калининграда до Владивостока, должна будет платить в киевскую казну около 30% ежемесячной прибыли.

«Таким образом мы отучим украинцев работать на врага, — подчеркнул один авторов законопроекта, член объединения «Азов» Левко Турчак. — Тем семьям, которые не захотят платить, мы предложим альтернативный вариант — сесть в поезд и убираться в Россию к своим «кормильцам». Каким образом упомянутые «патриоты» будут определять степень дохода той или иной семьи, Турчак пояснить не смог.

Да этого и не надо. «В банках и почтовых отделениях по всей Украине уже давно существует практика отслеживания переводов из Российской Федерации, — сказала в комментарии ФАН социальный психолог Елена Александрова. — При желании суммы транзакций станут достоянием общественности, и тогда на семьи «гастарбайтеров» будет объявлена настоящая охота. Ведь именно этого сегодня добиваются националистически настроенные элементы. Экономическая составляющая здесь явно ни при чем».

Свое мнение по этому поводу имеет Международная организация трудовой миграции (ILO). «Несмотря на всяческие запреты и препятствия, чинимые действующей украинской властью, число граждан Украины, работающих в России, растет в геометрической прогрессии, — утверждает эксперт ILO Ханс Виммер. — Ежегодно так называемые «гастарбайтеры» теми или иными путями присылают из России на Украину около полутора миллиардов долларов. Для Киева, находящегося на грани финансового коллапса, это является астрономической суммой. Обложение налогом семей «заробитчан» ни к чему не приведет: люди научатся отправлять родственникам деньги нелегально, и это нанесет очередной сокрушительный удар по украинской экономике».

Это мнение разделяет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «За минувший год из-за рубежа (в том числе и России, — Прим. ФАН) на Украину поступило частных валютных переводов на сумму 1,8 миллиардов долларов. При этом зарубежных инвестиций в Украину за тот же период поступило 198 миллионов, — отмечает экономист в своем блоге. — Можно долго и постоянно говорить о росте инвестиционной привлекательности Украины среди зарубежных инвесторов, но факт остается фактом: если бы не деньги украинских гастарбайтеров, украинский валютный рынок рухнул бы давно».

Как бы там ни было, а так называемые «группы патриотов», состоящие из представителей полувоенизированных формирований, уже выразили желание осуществлять выборочную проверку пассажирских поездов, следующих на Украину из России даже без санкции на то высшего законодательного органа страны. «Мы — сами себе закон, мы найдем припрятанные деньги предателей, даже если те не хотят отправлять их по почте, — отметил корреспонденту ФАН один из «патрульных самообороны» в Сумской области, представившийся Степаном. — За «зраду нужно платить». В противном случае, выпроводим и их самих, и их семьи на ПМЖ к москалям».

В том, что свои угрозы подобные «патриоты» равно или поздно воплотят в жизнь, сомнений не возникает.

* Организация запрещена на территории РФ.