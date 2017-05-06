Вооруженный мужчина изнасиловал россиянку в фешенебельном отеле на Сейшелах

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Москва, 6 мая. Россиянку изнасиловали в номере фешенебельного отеля на Сейшельских островах.

Инцидент произошел в ночь на 4 мая. По словам пострадавшей, вооруженный мужчина проник в ее номер, вероятно, через открытый балкон. Угрожая ножом, он напал на нее.

Полиция задержала насильника. В настоящий момент подозреваемый находится в руках полиции. Расследование преступления на курорте Сейшельских островов продолжается.

Пострадавшая туристка вернулась в Москву, передает телеканал «Россия 24».

Накануне правоохранительные органы Подмосковья задержали 41-летнего мужчину, который изнасиловал собственную дочь.