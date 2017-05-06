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Происшествия
Жуткое ДТП с «шахматистом» в Подмосковье попало на камеру видеорегистратора

Жуткое ДТП с «шахматистом» в Подмосковье попало на камеру видеорегистратора

15:52  6 Мая 2017
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Жуткое ДТП с «шахматистом» в Подмосковье попало на камеру видеорегистратора

Москва, 6 мая. Жуткое ДТП с участием лихача-«шахматиста» произошло накануне в Подмосковье. Одному из участников дорожного движения удалось снять происходящее на видеорегистратор. 

Уточняется, что авария произошла на Симферопольском шоссе, сообщает телеканала РЕН-ТВ. 

На кадрах видно, как автомобиль идет на опережение среднего ряда по правой полосе, затем пытается перестроиться в левый ряд, но сзади едет машина, из-за которой данный маневр совершить невозможно. Пытаясь уйти от столкновения и вернуться в средний ряд, водитель-лихач теряет контроль над автомобилем и врезается в отбойник. От удара машину отбрасывает на несколько десятков метров. Передняя часть автомобиля превращается в металлолом. 

Данных о состоянии лихача нет. 

#подмосковье
Владимир Багров
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