Жуткое ДТП с «шахматистом» в Подмосковье попало на камеру видеорегистратора

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Москва, 6 мая. Жуткое ДТП с участием лихача-«шахматиста» произошло накануне в Подмосковье. Одному из участников дорожного движения удалось снять происходящее на видеорегистратор.

Уточняется, что авария произошла на Симферопольском шоссе, сообщает телеканала РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как автомобиль идет на опережение среднего ряда по правой полосе, затем пытается перестроиться в левый ряд, но сзади едет машина, из-за которой данный маневр совершить невозможно. Пытаясь уйти от столкновения и вернуться в средний ряд, водитель-лихач теряет контроль над автомобилем и врезается в отбойник. От удара машину отбрасывает на несколько десятков метров. Передняя часть автомобиля превращается в металлолом.

Данных о состоянии лихача нет.