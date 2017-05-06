Сирия: командир ССА погиб при взрыве заминированной машины в провинции Даръа

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Даръа, 6 мая. «Сирийская свободная армия» опубликовала заявление, информирующее о гибели еще одного высокопоставленного командира оппозиционной группировки.

Абдулла аль-Зубани был командиром одной из фракций вооруженной группировки «Сирийская свободная армия», которая ведет бои в провинции Даръа с «Исламским государством»* (запрещены в России). Лидер оппозиционеров погиб в результате взрыва самодельной мины, установленной в его автомобиле.

Источники предполагают, что взрывное устройство заложили члены противоборствующей фракции ССА, боестолкновения с которой начались накануне в провинции Даръа. Также высказывается мнение, что командира могли устранить спецназовцы САА, ведущие охоту на главарей боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.