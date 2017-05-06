Брежневский лимузин выставили на продажу за 18 млн рублей

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Москва, 6 мая. На одном из специализированных сайтов появилось объявление о продаже «брежневского» лимузина ЗИЛ-114, который во времена СССР развозил высших чиновников советского руководства. Стоимость машины оценивается в 18 млн рублей, кто является ее владельцем — неизвестно.

Прозвище «брежневский» ЗИЛ-114 получил благодаря тому, что в разработке его дизайна лично участвовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Когда ему показали первые прототипы будущей представительской машины, он попросил сделать черную крышу вместо «пижонской» виниловой, а также убрать квадратные фары. После этого автомобиль был запущен в серийное производство и несколько раз подвергался обновлениям. Всего было выпущено 113 машин с 1967 по 1978 годы.