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Украина
Киев развеял слухи об отстранении Украины от «Евровидения»

Киев развеял слухи об отстранении Украины от «Евровидения»

15:28  6 Мая 2017
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Киев развеял слухи об отстранении Украины от «Евровидения»

Киев, 6 мая. Украина не получала от представителей Европейского вещательного союза (EBU) официального уведомления о недопуске страны к участию в конкурсе «Евровидение» в течение трех лет, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Никщук прокомментировал информацию о том, что Украину могут исключить из участников «Евровидения» на три года за недопуск в этом году российской исполнительницы Юлии Самойловой.

«Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года  — только слухи, — констатировал украинский министр. — Мы не получали никаких официальных писем, чтобы об этом говорить».

Киев развеял слухи об отстранении Украины от «Евровидения»

Ранее стало известно, что организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве начали продажу билетов на мероприятие с огромной скидкой.

Катерина Тимошенская
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