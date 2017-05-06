Киев развеял слухи об отстранении Украины от «Евровидения»

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Киев, 6 мая. Украина не получала от представителей Европейского вещательного союза (EBU) официального уведомления о недопуске страны к участию в конкурсе «Евровидение» в течение трех лет, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Никщук прокомментировал информацию о том, что Украину могут исключить из участников «Евровидения» на три года за недопуск в этом году российской исполнительницы Юлии Самойловой.

«Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года — только слухи, — констатировал украинский министр. — Мы не получали никаких официальных писем, чтобы об этом говорить».

Ранее стало известно, что организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве начали продажу билетов на мероприятие с огромной скидкой.