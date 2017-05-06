Двое малолетних вандалов устроили «яичную бомбардировку» церкви в Коми

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Сыктывкар, 6 мая. Двое подростков забросали яйцами храм в Сосногорском районе Коми. В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным правоохранителей, 16-летняя девушка прогуливалась вечером на улице вместе со своим 14-летним приятелем. В какой-то момент подросткам стало скучно, и они начали кидать яйца в храм и разбили несколько окон.

За действиями подростков наблюдал сторож. Он позвонил настоятелю храма, тот прибыл на место и вызвал полицию. Позже на место прибыли и родители юных хулиганов. У подростков взяли показания и передали законным представителям.

В отношении школьников, к слову, ранее не состоявших на учете по делам несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».