Ракка: ВВС США нанесли удар по мечети Аль-Арва аль-Вадиах

В закладки

Скопировать

Ракка, 6 мая. Арабские СМИ сообщают, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по мечети в городе Ракка.

По данным сирийского информационного агентства американские самолеты атаковали мечеть Аль-Арва аль-Вадиах в городе Ракка. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Также сообщается, что ВВС США нанесли авиаудар по населенному пункту Аль-Мансур в пригороде Ракки.

Отмечается, что американским летчикам запрещено атаковать школы, больницы и здания религиозного назначения без точного подтверждения того, что в зданиях находятся террористы и отсутствуют мирные жители.

Газета.ру сообщила, что ранее при авиаударе коалиции США вблизи Ракки погибли 14 гражданских лиц.