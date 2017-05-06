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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 снарядов

Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 снарядов

15:00  6 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 600 снарядов

Донецк, 6 мая. Украинская армия за минувшие сутки выпустила по прифронтовым участкам Донецкой народной республики свыше 600 снарядов. Об этом в субботу заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам под обстрел попали Донецк (Петровский и Кировский районы), Докучаевск, Ясиноватая, а также Спартак, Октябрь, Сосновское, Ленинское, Саханка, Зайцево, Красный Партизан и ряд других поселков ДНР. Огонь велся из танков, минометов и стрелкового оружия, пишет Донецкое агентство новостей.

#басурин
Геннадий Плющев
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