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Ученые объяснили, почему «одноразовый секс» полезен для здоровья

Ученые объяснили, почему «одноразовый секс» полезен для здоровья

17:58  6 Мая 2017
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Ученые объяснили, почему «одноразовый секс» полезен для здоровья

Вашингтон, 6 мая. Специалисты Конелльского и Нью-Йоркского университетов заявили, что секс без обязательств полезен для здоровья.

Ученые провели исследование, предложив 372 студентам одного из американских колледжей вести интимный дневник. В своих записях учащиеся должны были рассказывать о случайных половых связях и делиться своими ощущениями после них.

В результате ученые пришли к неожиданному выводу. По их мнению, секс без обязательств положительно сказывается на здоровье человека. После связи на одну ночь молодые люди чувствовали себя более уверенными и намного более счастливыми. Кроме того, никто из них не испытывал угрызений совести или чувства тревоги.

Ученые посоветовали секс без обязательств в качестве эффективного средства от стресса.

Ученые объяснили, почему «одноразовый секс» полезен для здоровья

Ранее психологи выяснили, почему мужчины столько внимания уделяют сексу в отношениях. 

Катерина Тимошенская
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