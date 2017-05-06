Полиция назвала число участников акции оппозиции в Москве

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Москва, 6 мая. По данным столичного главка полиции, в акции против репрессий, которая проходит на проспекте Сахарова, принимают участие порядка 1 тыс. человек.

Согласованная с властями акция «За Россию против произвола и репрессий» проходит в Москве. Митинг согласован с властями столицы. По данным столичного главка полиции, в акции принимают участие около тысячи человек, за порядком и безопасностью на месте следят сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в связи с митингом перекрыли движение по проспекту Сахарова. Он будет перекрыт до шести часов вечера. В частности, движение транспорта прекращено на участке от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца.