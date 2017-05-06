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SsangYong рассекретила новую версию кроссовера Actyon для Европы

SsangYong рассекретила новую версию кроссовера Actyon для Европы

14:48  6 Мая 2017
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SsangYong рассекретила новую версию кроссовера Actyon для Европы

Сеул, 6 мая. Южнокорейская  компания SsangYong показала обновленную версию кроссовера Actyon для европейского рынка. Данная модель на данный момент продается только в Великобритании, где она известна как Korando.

SsangYong рассекретила новую версию кроссовера Actyon для Европы

В новом Actyon изменены бампер, решетка радиатора и противотуманные фары. Подвергся изменениям и интерьер. В салоне автомобиля стали использоваться более качественные и представительские элементы, улучшена шумоизоляция, а на руле появились кнопки управления мультимедийной системой.

SsangYong рассекретила новую версию кроссовера Actyon для Европы

А вот под капотом  Actyon ничего не поменялось — там по-прежнему установлен турбодизельный двигатель на 2,2 литра мощностью 178 лошадиных сил.

Геннадий Плющев
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