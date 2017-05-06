SsangYong рассекретила новую версию кроссовера Actyon для Европы

В закладки

Скопировать

Сеул, 6 мая. Южнокорейская компания SsangYong показала обновленную версию кроссовера Actyon для европейского рынка. Данная модель на данный момент продается только в Великобритании, где она известна как Korando.

В новом Actyon изменены бампер, решетка радиатора и противотуманные фары. Подвергся изменениям и интерьер. В салоне автомобиля стали использоваться более качественные и представительские элементы, улучшена шумоизоляция, а на руле появились кнопки управления мультимедийной системой.

А вот под капотом Actyon ничего не поменялось — там по-прежнему установлен турбодизельный двигатель на 2,2 литра мощностью 178 лошадиных сил.