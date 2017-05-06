Из пустого в порожнее: почему Меркель рекомендовала НАТО поддерживать диалог с РФ

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что очень важно, чтобы НАТО демонстрировала силу, но при этом подчеркнула важность сохранения диалога Североатлантического альянса с Российской Федерацией. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о заявлении немецкого канцлера и политике международной военной организации в отношении России.

По мнению Меркель, Германия всегда обращала внимание на две вещи: готовность защитить всех стран-членов НАТО, а также одновременный диалог с Российской Федерацией. Очень важно, заметила она, не допустить прерывания нити диалога с Москвой. Поэтому были приняты все меры для того, чтобы основополагающий акт Россия-НАТО продолжал функционировать, и Совет РФ-НАТО также проводил заседания. Таким образом, по мнению Меркель, альянс с одной стороны демонстрирует силу, а с другой — готовность к диалогу. Ангела Меркель напомнила, что решение об усилении присутствия Североатлантического альянса на южных и восточных направлениях было принято и закреплено на саммитах организации в Варшаве.

«Аннексия Крыма, столкновения на востоке Украины вселили неуверенность в членов НАТО — в Польшу и балтийские страны, а, например, ситуация в Молдавии создает вопросы в Болгарии и Румынии», — добавила Меркель.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил: приходится признавать, что отношения России с блоком НАТО находятся в критической стадии. Кроме того, работоспособность формата, который предлагает Меркель, является недопустимым и неработоспособным.



«Показывать мощь и демонстрировать готовность к диалогу в отношениях с Россией — это не тот путь, который устроит Россию в выстраивании диалога с НАТО. Тем более, что в таком формате существует однозначный перекос, ведь показ силы — это конкретные действия по эскалации военного присутствия в восточной Европе, а демонстрация готовности к диалогу — это лишь дипломатические встречи и разговоры. В европейских СМИ, в первую очередь, в информационном пространстве стран Балтии, а также Польши и Швеции, тема российской угрозы искусственно разогрета. Поэтому, когда Меркель говорит, что Польша и Прибалтика заявляют о своей неуверенности из-за лизости к России, то от этого веет несуществующими фактами. Уверен, что Германия в состоянии видеть полную картину и понимать, что Россия не угрожает безопасности этих стран», — считает Евгений Валяев.





Как заметил эксперт, в 2016 году после двухлетнего перерыва хоть и состоялись три заседания Совета Россия-НАТО на уровне постоянных представителей, но это не говорит, что отношения России с Североатлантическим военным блоком вышли из кризиса. Кризис будет преодолен только тогда, когда НАТО прекратит перебрасывать вооружения и военных на свои восточные границы и публично заявит, что не считает Россию угрозой безопасности в регионе.

Как пояснил ФАН эксперт Института инновационного развития Алексей Албу, заявление Ангелы Меркель о необходимости диалога НАТО с Россией может свидетельствовать о начале раскола внутри Североатлантического альянса. Ни для кого не является секретом, что главенствующую роль в Североатлантическом альянсе играют Соединенные Штаты Америки.

«Сегодняшняя администрация США изменила, прежде всего, экономическую доктрину работы с НАТО, в результате чего потребовала вернуть накопившиеся долги. Для многих стран участников альянса эти суммы являются «неподъемными». На прошедшей 17 марта 2017 года встрече Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом последний в очередной раз потребовал от Германской стороны заплатить «справедливую цену за оборону». Сегодня Германия тратит приблизительно 1,2% от внутреннего валового продукта, что является довольно большой нагрузкой на государственный бюджет, однако американская сторона требует увеличить военные расходы до 2% от ВВП. Такое финансовое бремя крайне негативно отразится на работе многих социальных программ, а соответственно на рейтинге руководства Германии. В преддверии выборов канцлера Меркель просто не может этого допустить. Таким образом, заявление Ангелы Меркель может являться сигналом, направленным, прежде всего, Белому дому», — заключил Алексей Албу.