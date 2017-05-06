Хомс: ВВС Сирии уничтожили склад оружия ИГ на востоке провинции

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Хомс, 6 мая. Военная авиация Сирии нанесла серию ударов по объектам «Исламского государства»* в районе древней Пальмиры.

Военные источники сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) все уже удерживают ряд позиций в районе Пальмиры. ВВС Сирии нанесли авиаудар по объектам джихадистов около населенного пункта Аль-Хабра в восточной части провинции Хомс.

В результате авианалета был уничтожен крупный склад игиловцев с запасами оружия, ракет и других боеприпасов. Также сирийские летчики нанесли несколько авиаударов по позициям исламистов в горном районе Аль-Шаер.

* Организация запрещена на территории РФ.