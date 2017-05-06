Репетиция парада в Питере: кабриолеты «Чайка», военная авиация и красотки из МЧС. ФАН-ТВ

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Считанные дни остаются до одного из самых главных праздников нашей страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне. Во всех регионах России к нему интенсивно готовятся, дан старт множеству акций и мероприятий. И, конечно, в крупных городах вовсю репетируют торжественные парады. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на Дворцовой площади – традиционном для Петербурга месте военизированного шествия – во время одного из «генеральных прогонов».

Отметим, что в этом году демонстрация силы обещает быть настолько масштабной, что финальные репетиции, проходящие в полном составе, пришлось перенести на поздний вечер (теперь они начинаются после восьми), дабы не перегружать центральные улицы и проспекты, пока техника и «коробки» стягиваются к площади.

Брусчатка вокруг Александрийского столпа расчерчена, перед Эрмитажем установлены трибуны для самых почетных гостей предстоящего праздника – ветеранов. Неподалеку расположились кафедры для ведущих и командующих, которые будут принимать парад непременно на кабриолетах «Чайка».

Участники марша начинают стягиваться к месту за несколько часов до начала репетиции, иначе просто не успеть построиться. Ведь 9 Мая чеканить шаг здесь будут более 4000 военнослужащих и курсантов: это представители самых разных родов войск Западного военного округа и учащиеся военных вузов и ссузов. Самыми юными участниками парада в этом году станут «кронштадтские барабанщики» и отряд Юнармии.

Впервые в петербургском параде примет участие военная авиация! В небо над Дворцовой площадью поднимутся более 40 воздушных судов. Это истребители, самолеты оперативно-тактического назначения, вертолеты, транспортные самолеты. В состав эскадрильи войдут как легенды Великой Отечественной войны, так и современные, грозные летательные аппараты, сохраняющие боеспособность в самых сложных метеоусловиях и на запредельно высоких эшелонах.

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По земле же традиционно пройдет механизированная колонна из сотни образцовых военных единиц. Зрители увидят «Катюшу», наводившую оправданный ужас на фашистов, и ее – как выражаются сами военные – «внуков». В колонне будут такие передовые машины, как бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», самоходная артиллерийская установка «Триумф», другие разнокалиберные отечественные гаубицы и гордость сегодняшней армии – ракетные комплексы «Искандер». Всю эту мощь за собой поведет легендарный танк, символ Победы – «Т-34».

Почти синхронно с демонстрацией силы на Дворцовой площади парад пройдет и в акватории Невы – военно-морской. По предварительной информации, в нем будет участвовать 10 кораблей Балтийского флота и подводная лодка типа «Варшавянка».

Девятого мая (согласно программе, имеющейся на данный момент) морской парад начнется в девять часов утра. Шествие на суше – часом позже. Но, разумеется, мероприятия, приуроченные к 72-й годовщине Победы, будут проводиться в течение всего дня. Завершится празднование салютом, первые залпы которого можно будет услышать в 22 часа. Организаторы обещают, что наблюдать за грандиозным фейерверком все желающие смогут с невских набережных в центральной части города.

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