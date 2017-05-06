Ученые рассказали, каким будет первый контакт с инопланетянами

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Вашингтон, 6 мая. В США вышла книга «Инопланетяне: ведущие ученые о поисках внеземной жизни», которая описывает возможные сценарии знакомства землян с инопланетянами, сообщил ее автор, специалист по квантовой физике Джим аль-Халили.

Аль-Халили рассказывает о гипотезе астробиолога Льюиса Дартнелла, в которой специалист подчеркивает, что голливудские истории о захвате Земли инопланетянами — не более, чем просто выдумка. Он отметил, что пришельцы не смогут поедать людей, так как внеземная форма жизни явно не будет похожа по биохимическому составу на земную. Следовательно, инопланетяне не смогут усваивать наши аминокислоты.

В это же время эксперт в области нейробиологии и нейрофизиологии Энила Сет подчеркивает, что различия между человеком и пришельцем будут более глубокими, чем даже между людьми и осьминогами.

А космолог Мартин Риз констатирует, что, скорее всего, земляне столкнуться не с органической формой жизни, а лишь с внеземной техникой.

Ранее палеонтологи нашли во Франции останки древней рептилии.