Курды приняли в ополчение 250 женщин для борьбы с ИГ

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Хасаке, 6 мая. В ряды «Сирийских демократических сил» вступили 250 курдских женщин.

Добровольцы уже в ближайшее время возьмут в руки оружие для того, чтобы бороться с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Предполагается, что новобранцы присоединяться к битве за город Ракку, однако первоначально женщинам придется послужить в подразделениях обеспечения.

В курдском ополчении наряду с мужчинами часто сражаются женщины. Боевики не редко покидают поле боя, узнав, что им предстоит вести бой со «слабым полом». Джихадисты уверены, что погибнув от рук женщины, они не попадут в рай.

* Организация запрещена на территории РФ.