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Chevrolet показала спортивную версию хэтчбека Onix

Chevrolet показала спортивную версию хэтчбека Onix

14:47  6 Мая 2017
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Chevrolet показала спортивную версию хэтчбека Onix

Бразилиа, 6 мая. Компания Chevrolet готовится представить в Бразилии бюджетный хэтчбек Onix в спортивной модификации Effect. 

От стандартной модификации Effect отличается более агрессивным динамическим обвесом и выкрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал и спойлерами. Кроме того, Chevrolet Onix Effect будет иметь затемненные 15-дюймовые колесные диски и новый руль. Что касается технического наполнения, то спортивная версия хэтчбека обзаведется мультимедийной системой с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также системами ABS и EBD.

Мощность 1,4-литрового мотора составит 106 л.с. Двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой». 

Ценник на Chevrolet Onix Effect начнется с 54,99 тыс. бразильских реалов, что в переводе на рубли составит около 1 млн. 

#бразилия #chevrolet
Владимир Багров
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