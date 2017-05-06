Chevrolet показала спортивную версию хэтчбека Onix

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Бразилиа, 6 мая. Компания Chevrolet готовится представить в Бразилии бюджетный хэтчбек Onix в спортивной модификации Effect.

От стандартной модификации Effect отличается более агрессивным динамическим обвесом и выкрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал и спойлерами. Кроме того, Chevrolet Onix Effect будет иметь затемненные 15-дюймовые колесные диски и новый руль. Что касается технического наполнения, то спортивная версия хэтчбека обзаведется мультимедийной системой с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также системами ABS и EBD.

Мощность 1,4-литрового мотора составит 106 л.с. Двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой».

Ценник на Chevrolet Onix Effect начнется с 54,99 тыс. бразильских реалов, что в переводе на рубли составит около 1 млн.