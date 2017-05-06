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Новороссия
Мы к этому привыкли: раненая жительница Донецка рассказала об обстреле ВСУ

Мы к этому привыкли: раненая жительница Донецка рассказала об обстреле ВСУ

14:26  6 Мая 2017
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Мы к этому привыкли: раненая жительница Донецка рассказала об обстреле ВСУ

Донецк, 6 мая. Жительница поселка Трудовские, расположенного в Петровском районе Донецка, пострадала в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Врачи констатировали многочисленные осколочные повреждения. Женщину срочно госпитализировали и прооперировали. Операция продолжалась всю ночь — медики аккуратно доставали мелкие осколки от снарядов из тела.

«Кисть повредило, осколки в спине, в боку – еще не все вытащили. У нас на Трудовских так постоянно происходит —  я живу возле шахты. Не то чтобы я не успела отреагировать. Понимаете, мы так привыкли к этому — обычно, когда обстрел идет, сначала свист, а потом уже «бахи». А тут тихо было, и все резко взорвалось», — рассказывает пострадавшая.

После целой ночи операции женщину, наконец, доставили в палату, чтобы дать ей возможность выспаться.  Сейчас ее состояние более-менее стабильное, однако врачи не берутся делать никаких прогнозов — не все осколки еще удалось извлечь.

Анастасия Вальдамирова
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