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Донецк, 6 мая. Жительница поселка Трудовские, расположенного в Петровском районе Донецка, пострадала в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Врачи констатировали многочисленные осколочные повреждения. Женщину срочно госпитализировали и прооперировали. Операция продолжалась всю ночь — медики аккуратно доставали мелкие осколки от снарядов из тела.

«Кисть повредило, осколки в спине, в боку – еще не все вытащили. У нас на Трудовских так постоянно происходит — я живу возле шахты. Не то чтобы я не успела отреагировать. Понимаете, мы так привыкли к этому — обычно, когда обстрел идет, сначала свист, а потом уже «бахи». А тут тихо было, и все резко взорвалось», — рассказывает пострадавшая.

После целой ночи операции женщину, наконец, доставили в палату, чтобы дать ей возможность выспаться. Сейчас ее состояние более-менее стабильное, однако врачи не берутся делать никаких прогнозов — не все осколки еще удалось извлечь.