ИГИЛ перевозит медицинское и промышленное оборудование из Ракки в Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 6 мая. Боевики «Исламского государства»* стремятся как можно быстрее покинуть Ракку под давление курдского ополчения.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) переносят столицу «Халифата» из Ракки в Дейр эз-Зор. Ранее в указанную провинцию были перевезены лидеры группировки и члены их семей. Сейчас джихадисты перебрасывают в Дейр эз-Зор медицинское и промышленное оборудование.

Курды ведут последовательное наступление на захваченную игиловцами Ракку, Сирийская арабская армия стремится снять осаду с города Дейр эз-Зор. Отмечается, что ранее правительственные войска Сирии провели контратаку на позиции боевиков и установили контроль над высотой Джебель.

* Организация запрещена на территории РФ.