Проспект Сахарова в Москве перекрыли ради митинга оппозиции

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Москва, 6 мая. Проспект академика Сахарова перекрыт для движения транспорта из-за проведения согласованного властями митинга «За Россию против произвола и репрессий».

Отмечается, что проспект академика Сахарова будет перекрыт до шести часов вечера, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы. Из-за проведения согласованного властями митинга оппозиции движение автомобилей прекращено от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца.

Мероприятие названо «За Россию против произвола и репрессий». Участники акции заявили, что подводят итоги пяти лет, которые прошли со времени событий 6 мая 2012 года на Болотной площади, где прошли массовые беспорядки.

В марте этого года власти Москвы пообещали разрешить провести митинг против реновации «хрущевок».