Кадры подъема затонувшего американского истребителя в Крыму появились в Сети

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Симферополь, 6 мая. В Сети появилось видео, на котором запечатлен подъем затонувшего в годы Великой Отечественной войны американского истребителя в Керченском проливе.

Самолет Р-40 («Киттихок»), стоявший на вооружении ВВС США, был обнаружен во время поисковых работ в крымской акватории. На кадрах видеоролика можно увидеть, как трехтонную машину поднимают при помощи грузового крана на плавучей платформе.

Поисковики, обнаружившие истребитель, полагают, что он был сбит из зенитных орудий. Не исключено, что летчик смог посадить самолет на воду и выжил.