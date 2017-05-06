«Ночные волки» освятили свои мотоциклы у Исаакиевского собора

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Санкт-Петербург, 6 мая. Байкеры мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым в преддверии нового мотосезона освятили свои мотоциклы у Исаакиевского собора в Петербурге.

Около двух десятков байкеров, в том числе и Залдостанов, прибыли к Исаакиевскому собору в 9.30 утра на литургию. Все члены мотоклуба отстояли службу до конца, а потом остались на панихиду.

Клирик прихода Исаакиевского собора протоиерей Михаил Стрельников освятил мотоциклы «Ночных волков», оставленные у входа в храм. Священнослужитель пожелал байкерам «христианской умеренности», а также чтобы их защищал ангел-хранитель.

Залдостанов высказался насчет передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. По его словам, он поддерживает это решение, поскольку на иконы следует молиться, а не смотреть на них как на экспонат.