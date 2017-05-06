Два украинских теплохода на полном ходу столкнулись в водах Венгрии

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Будапешт, 6 мая. Два украинских теплохода столкнулись на 1730-м километре реки Дунай, сообщили в правоохранительных органах Венгрии.

Инцидент произошел в территориальных водах Венгрии. Два украинские теплохода «Иркутск» и «Молдавия» столкнулись на 1730-м километре Дуная. Отмечается, что «Иркутск» левым бортом навалил на левый борт «Молдавии».

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Кроме того, столкновение на реке не повлекло за собой загрязнения окружающей среды: протечки корпусов не произошло.

В настоящее время власти Венгрии расследуют инцидент.

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