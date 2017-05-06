В Донецке почтили память 25 студентов и преподавателей, погибших в боях за Донбасс

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Донецк, 6 мая. В сквере одного из корпусов Донецкого национального технического университета сегодня была высажена Аллея памяти погибшим работникам образования и науки ДНР, а также установлен памятный мемориальный камень, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В ходе мероприятия профсоюзные организации университета, студенты и преподаватели приняли участие в высадке двухсот кустов роз сорта «балет». Отметим, что за три года войны на Донбассе погибло 25 студентов и преподавателей ДНУ.

«Это инициатива наших студентов. Мы сегодня делаем важное дело — отдаем дань памяти, уважения и благодарности сотрудникам и преподавателям, погибшим на войне. Донецкий национальный университет всегда был в авангарде мирной жизни, и в годы Великой Отечественной войны многие студенты и преподаватели шли на фронт», — прокомментировала ректор ДНУ Светлана Беспалова.

По ее словам, ежегодно 9 мая студенты собираются возле главного корпуса университета, чтобы почтить память погибших студентов и преподавателей.

«Сегодня мы вынуждены отстаивать право на мирную жизнь. И, к сожалению, списки погибших преподавателей и студентов пополняются, но мы чтим их наравне с героями Великой Отечественной войны», — добавила Беспалова.