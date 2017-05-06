Донецк дополнил список лиц, попадающих под экономические санкции

В закладки

Скопировать

Донецк, 6 мая. Народный совет ДНР принял законопроект, в соответствии с которым пополняется список лиц, попадающих под санкции со стороны ДНР. Законопроект представил спикер парламента Денис Пушилин.

Пушилин пояснил, что меры направлены против лиц, которые своей деятельностью финансируют боевые действия или иным образом наносят ущерб ДНР.

«Против таких лиц данный законопроект вводит применение экономических санкций. Меры вполне объяснимы и необходимы», — считает спикер парламента ДНР.

Первоначальный вариант закона «О специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики (санкциях)» был в экстренном порядке принят в октябре 2015 года.