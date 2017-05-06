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Украина
СБУ обещает защитить участников «Бессмертного полка» от националистов

СБУ обещает защитить участников «Бессмертного полка» от националистов

13:51  6 Мая 2017
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СБУ обещает защитить участников «Бессмертного полка» от националистов

Киев, 6 мая. Служба безопасности Украины не допустит провокаций во время проведения акции «Бессмертный полк» в Киеве, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Тандит прокомментировал угрозы со стороны националистов запрещенного в России «Добровольческого движения ОУН» помешать проведению «Бессмертного полка» 9 мая в Киеве.

«Мы должны дать возможность людям выйти и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации», — подчеркнул советник главы службы безопасности Украины.

СБУ обещает защитить участников «Бессмертного полка» от националистов

Ранее сообщалось, что власти Донецкой народной республики готовы оказать помощь жителям подконтрольных Украине районов Донбасса в подготовке к участию в акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая в Донецке. 

#тандит
Катерина Тимошенская
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