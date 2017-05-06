МИД РФ обнародовал меморандум о зонах деэскалации в Сирии

В закладки

Скопировать

Москва, 6 мая. Министерство иностранных дел России опубликовало текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Документ был подписан Россией, Турцией и Ираном на встрече в Астане.

Зоны будут располагаться в провинции Идлиб, Восточной Гуте, а также в некоторых районах провинций Латакия, Хама, Алеппо, Хомс, Даръа и Курейтра. В пределах этих территорий будет запрещено применение любого вида вооружения и военной авиации. Кроме того, в зонах деэскалации будет обеспечен гуманитарный доступ, созданы условия для оказания медицинской помощи жителям, созданы условия для безопасного перемещения и восстановлены разрушенные объекты инфраструктуры.

Примечательно, что все это лишь временные меры сроком на 6 месяцев с возможностью продления при коллективном решении гарантов безопасности — России, Турции и Ирана. В течение двух недель будет создана совместная рабочая группа по деэскалации, которая определит дальнейшее направление работы.