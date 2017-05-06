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Ученые впервые смогли вылечить животных от ВИЧ

Ученые впервые смогли вылечить животных от ВИЧ

13:35  6 Мая 2017
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Ученые впервые смогли вылечить животных от ВИЧ

Питтсбург (США), 6 мая. Ученые нашли эффективный способ борьбы с вирусом ВИЧ с помощью генной инженерии, сообщили специалисты из университетов Питтсбурга и Темпл.

Американские специалисты нашли способ борьбы со смертельным вирусом. По их мнению, ВИЧ можно излечить с помощью генной инженерии.

Эксперимент был проведен на мышах. Специалисты смогли полностью вывести вирус из организма животных. Однако они уточнили, что это возможно только на ранних стадиях заражения ВИЧ.

В настоящий момент метод лечения этого страшного вируса проходит лабораторные испытания. В случае успеха, эксперимент будет продублирован на человеке.

Ученые впервые смогли вылечить животных от ВИЧ

Ранее ученые заявили, что спортсмены показывают на соревнованиях лучшие результаты, если предварительно много ругаются. 

Катерина Тимошенская
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