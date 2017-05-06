Всплеск рождаемости в СИЗО Москвы удивил УФСИН

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Москва, 6 мая. УФСИН по Москве отмечает неожиданный рост случаев родов среди находящихся под стражей женщин. Об этом в субботу заявила глава медико-санитарной части УФСИН столицы Галина Тимчук.

По ее словам, за последние четыре года в СИЗО родились 100 малышей.

«Если раньше в год рождались до 16 детей, то сейчас — около 30 и больше», — подчеркнула она.

Отметим, что рожают арестантки в городской больнице, куда их вывозят сотрудники ФСИН. После родов женщины возвращаются обратно в женское СИЗО в Печатниках, где их помещают в специальные камеры с особым режимом питания.