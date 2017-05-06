Новости США: нападки на Флинна, судебные иски против Трампа, геноцид армян

В закладки

Скопировать

США, 6 мая. Бывшего советника по безопасности Дональда Трампа Майкла Флинна предупреждали об опасности контактов с послом Российской Федерации в США. На нынешнего президента в суд подают втрое чаще, чем на его трех предшественников. Штат Вайоминг признал геноцид армян. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Предупреждение для Флинна

По информации американских средств массовой информации, ссылаясь на бывших и нынешних американских чиновников, члены переходной команды нового президента предупреждали Майкла Флинна об опасности контактов с российским послом в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. По их словам, предупреждение было за несколько недель до телефонного разговора в декабре прошлого года, который позднее привел к отставке Флинна.

Сообщается, что Флинну было сказано, что, скорее всего, за его разговорами следят разведывательные службы Соединенных Штатов. Высказывались опасения о том, что бывший советник «не до конца понимает мотивы действий российского посла». Более того, представители Дональда Трампа запросили у администрации прежнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы передать генералу досье ЦРУ на российского посла. Это досье было получено через несколько дней, но не ясно, читал ли его Флинн.

Геноцид армян

Вайоминг стал 45-м штатом США, признавшим армянский геноцид. В своем письме губернатора штата Вайоминг Мэтью Мид, которое адресовано Армянскому национальному комитету Америки (АНКА), заявил, что признает геноцид армян и высоко оценивает работу армянских арабов.

«Невозможно даже представить степень жестокости зверств, совершенных во время армянского Геноцида и еврейского Холокоста», — написал Мид.

Иски против Трампа

По данным СМИ, за первые 100 дней пребывания на кресле президента Соединенных Штатов Дональду Трампу пришлось сталкиваться с судебными исками почти втрое чаще, чем трем предыдущим главам американского государства вместе взятым. Против нынешнего главы США было подано 134 иска.

В свою очередь против Барака Обамы за аналогичный период было подано всего 26 судебных исков. Против Джорджа Буша-младшего — семь, против Билла Клинтона — 15.

Отмечается, что против Дональда Трампа значительную часть исков возбудили граждане других стран, которые пытаются получить вид на жительство в Соединенных Штатах, но не могут этого сделать из-за его указа, который запрещает въезд в США иностранцам из ряда государств с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, свою лепту пытаются внести власти так называемых городов-убежищ, которые пытаются оспорить план администрации Трампа о лишении их финансирования за счет федерального бюджета.

Кроме того, в четверг, 4 мая, атеисты из фонда «Свобода от религии» подали в суд на президента Трампа из-за его указа о «религиозных свободах». По их мнению, это постановление является неконституционным. Они заявляют, что правительство не должно отдавать предпочтение религиозным некоммерческим организациям.

По следам Холмса

Могила Генри Говарда Холмса — «Первого серийного убийцы Америки» — будет эксгумирована из-за слухов о том, что он избежал казни. Хотя Холмс и признался в убийстве 27 человек, а, по некоторой информации, замучил до смерти около 200 людей, но на виселицу он угодил за смерть своего бизнес-партнера, которого он сжег заживо, чтобы получить десять тысяч долларов (страховые деньги). Однако после виселицы распространились слухи о том, что Холмс — мастерский мошенник и манипулятор — заплатил тюремным надзирателям, чтобы повесить на его место труп или какого-нибудь сокамерника, и позволить ему скрыться в Южной Америке.