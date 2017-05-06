Сирия: что последует за меморандумом о зонах деэскалации

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Москва, 6 мая. Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии стал большим достижением, однако на пути его реализации могут встать определенные проблемы, считают эксперты.

6 мая вступил в силу Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации. Таких зон четыре — провинция Идлиб, район к северу от Хомса, пригород Дамаска Восточная Гута и ряд провинций в южной части Сирии. В случае необходимости число таких зон может быть увеличено. В этих зонах прекращаются любые боевые действия между правительственными войсками и вооруженными группировками, а также полеты военной авиации. Вместе с тем, борьба с террористами не прекратится. На границах зон деэскалации будут установлены КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи. К 14 мая должна быть создана рабочая группа по зонам деэскалации.

Как отмечает Станислав Тарасов в статье для Regnum, создание зон деэскалации в Сирии стало возможным благодаря благоприятным международным факторам, например, сохранению потенциала на сирийском направлении российско-турецко-иранского альянса; участию в консультациях по подготовке Меморандума не только стран-гарантов, но и наблюдателей; обсуждению темы создания зон безопасности в Сирии президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонного разговора. Важным моментом стало и то, что США не выступили против Ирана как одной из стран-гарантов.

Вместе с тем, на пути реализации Меморандума может возникнуть немало проблем. Например, представляется сомнительным, что ряды вооруженной оппозиции будут на подконтрольных им территориях бороться с террористами. Непонятна роль США и объем обязательств, которые они готовы взять на себя для реализации Меморандума. Кроме того, неясно, как будет действовать Анкара в условиях вероятности создания на севере Сирии курдской автономии, и т.д.