Взрыв гранаты у волонтерского центра в Одессе попал на видео

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Одесса, 6 мая. Камера наружного видеонаблюдения на Канатной улице в Одессе зафиксировала момент взрыва, который прогремел в ночь на субботу. Инцидент произошел во дворе, где располагаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы».

По счастливой случайности в результате взрыва никто не пострадал, однако получила повреждения припаркованная рядом машина. Правоохранительные органы полагают, что речь идет о взрыве гранаты РГД-5, рычаг запала которой был обнаружен при обследовании территории. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва».